Intercettazioni | Foti | conciliare informazione con diritto privacy

La Voce del Patriota

Lo afferma Tommaso, capogruppo di Fdi alla Camera commentando le parole del sottosegretario ...che ha annunciato misure "anche per i giornali" in merito alla diffusione delle. . 20 ...... quindi non si capisce per quale motivo certedebbano essere diffuse su giornali o ... il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, TommasoAndrea Delmastro, parlamentare di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato per la Giustizia, ad Agorà Rai Tre, sugli interventi per combattere la divulgazione delle intercettazioni ha detto: “Biso ..."Io credo che si debba conciliare il diritto dell' informazione a quello della privacy e della possibilità di una persona di difendersi senza dover essere messa alla gogna. (ANSA) ...