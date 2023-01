Intercettazioni | Delmastro chiarisce | non vogliamo combattere l’uso | ma sanzionare l’abuso

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Giornate intense sul fronte caldo della giustizia. Il ministro Nordio torna a parlare di intervento sulle, e in un’intervista al Corriere della Sera il sottosegretario alla Giustizia Andrea. Approfondisce, e replica sul tema. E alla prima domanda inerente quelle che sono le intenzioni immediate del governo, risponde: «Cosa farà l’esecutivo? Quello che ha detto e dimostrato da subito di voler fare:la mafia». Perché, asserisce l’intervistato proprio nelle ultime battute della sua analisi giornalistica: «Il governo Meloni non tratta, ma combatte la mafia: ha fatto di tutto per non far scadere la norma sull’ergastolo ostativo che Riina voleva far abrogare. Ros e magistrati hanno raggiunto un risultato storico».: ...

Agenzia Nova

...parole di Andrea, parlamentare di Fratelli d'Italia e sottosegretario di Stato per la Giustizia, ad 'Agorà' su Rai 3, sugli interventi per combattere la divulgazione delle. ...Così il sottosegretario alla Giustizia, AndreaDelle Vedove, in un'intervista al Corriere della sera, risponde alla domanda se leverranno mantenute anche per i reati di ... Delmastro (Fd’I): “Sulle intercettazioni studiamo norme anche per i giornali” Anche in Parlamento la destra si divide sulle dichiarazioni del ministro: “Un errore inimicarci proprio adesso il fronte dell’antimafia” ...Il Guardasigilli alla Camera: “Non ho mai detto di volerle toccare in questi casi. Ok anche per i reati satellite”. Poi attacca i pm antimafia: ...