Inter | maglia speciale per il Capodanno cinese

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 20 gennaio 2023) L’celebra ilcon unaPer celebrare ildi domenica 22 gennaio, l’in occasione del match contro l’Empoli scenderà in campo con una, come ormai da tradizione. Lai nomi scritti ine al posto del tradizionale bianco saranno scritti in giallo come i numeri. Inoltre, sulla manica sinistra sarà presente una patch celebrativa. L’celebra il Chinese New Year 2023 con una serie di iniziative volte a festeggiare l’ingresso nell’anno del Coniglio: dal video alla tradizionalein edizione limitata che verrà indossata dai giocatori della Prima Squadra in ...