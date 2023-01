Inter | L’Equipe | “Skriniar è del Psg Possibile suo arrivo anche a gennaio”

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 gennaio 2023) In Francia sono sicuri: “Milanè del Psg“. Il difensore ha comunicato alla società nerazzurra la sua intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno, e secondo quanto riportato daha dato il suo ‘ok’ per il trasferimento nella capitale francese. I leader parigini non avevano mai perso contatto con l’entourage del difensore, e nelle ultime settimane gli scambi sono stati continui tra le due parti.sarà quindi un giocatore del Psg, resta ancora da capire quando: non è da escludere, infatti, un trasferimento nel mercato invernale. La busta dedicata per reclutarea sei mesi dalla fine del suo contratto sarebbe da 10 a 15 milioni di euro. SportFace.