Inter | il Cagliari ci prova con un giovane centrocampista

Cagliari News 24

... i giovani sudamericani che giocano in Europa sono rimasti nei rispettivi club (come anche per dire Romero della Lazio e i fratelli Carboni tra) e poi Soulé è ormai diventato una ...DelRiva è stato anche dirigente e presidente: oggi è presidente onorario del club. Due ... diventando a pieno titolo bandiere di Milan e, caso più unico che raro. Giuseppe , il maggiore,... Calciomercato Cagliari: vicino un giovane centrocampista di proprietà dell’Inter Calciomercato Sampdoria, il Cagliari pensa a Quagliarella per sostituire Pavoletti infortunato: l’indiscrezione Il Cagliari dovrà fare a meno di Leonardo Pavoletti. L’attaccante ha subito una distorsi ...Esistono ancora le bandiere nel calcio Di sicuro ce ne sono state tante: un viaggio tra ieri e oggi tra campioni, miti, leggende e storie d'amore.