Inter-Empoli | festa Supercoppa | la squadra alzerà il trofeo davanti a 70 000 persone

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 gennaio 2023) L’sfiderà l’lunedì sera a San Siro per tenere il passo delle rivali e lanciare l’inseguimento al Napoli capolista. Ma il posticipo sarà importante anche per un altro motivo. Nel pre gara lalaal cieloal proprio pubblico (attese 70 mila) ildellaItaliana, vinta mercoledì in finale contro il Milan a Riyadh. “Più di 65mila nerazzurri hanno già scelto di esserci, per un’atmosfera unica. L’occasione è imperdibile – si legge nella nota – e per tutti coloro che non sono ancora in possesso di un tagliando per assistere asono attive promozioni e prezzi speciali: i biglietti per il Terzo Anello (verde e rosso) sono in vendita a soli 5 euro”. La ...