Inter | dalla Francia | Skriniar ha dato la sua parola a PSG

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Milan, difensore dell’, avrebbe rifiutato il rinnovo di contratto e avrebbela suaal PSG Milan, difensore dell’, avrebbe rifiutato il rinnovo di contratto e avrebbela suaal PSG per trasferirsi a zero nella prossima stagione. Queste, sono le ultime indiscrezioni del quotidiano Le Parisien, dopo la rottura avvenuta ieri tra il club milanese e lo slovacco. Tuttavia non sarebbe da escludere del tutto che il trasferimento dipossa avvenire già in questa finestra di mercato invernale, con l’che incasserebbe un piccolo conguaglio economico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

