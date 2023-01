(Di venerdì 20 gennaio 2023) Più di un milione di persone manifestano contro la riforma delle pensioni in Francia, incriminato per omicidio colposo l’attore statunitense Alec Baldwin, la Sierra Leone riserva alle donne il 30 per cento dei posti di lavoro. Leggi

Internazionale

... anche perché i romagnolisono stati promossi in Serie A. E il primo gol arriva proprio ... Non resta a Milano però:1991 passa al Parma emergente di Nevio Scala, ma il feeling con l'...L'ambasciata russalancia l'ennesimo attacco contro il sostegno di Roma all'Ucraina e ... Prigozhin, che ha ammesso di aver fondato Wagner solosettembre 2022 e il mese dopo ha aperto una ... Intanto nel mondo Reed Hastings, co-fondatore del colosso dello streaming, si dimette da Ceo. Sarà presidente esecutivo. Al suo posto Ted Sarandos e Greg Peters. Intanto gli abbonati crescono più delle attese nel 4Q. I ...Michele Guerrini accende le speranze azzurre nel $2.200 Warm Up alle Merit Poker Western Series 2023. Unico italiano a superare il day 3, in mezzo ad altri 18 giocatori che sognano nell'ultimo giorno ...