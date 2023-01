Insultato da due studenti docente colto da malore

Agenzia ANSA

- In una scuola superiore di Modena, l'Istituto tecnico industriale Fermo Cornì, un docente ha avuto un malore dopo essere stato deriso e aggredito verbalmente dastudenti ai quali aveva chiesto ...SOCIAL - ' Ma come fate a farlo entrare a Trigoria Hala nostra storia', il commento più ...il derby perso contro la Roma sul proprio profilo Facebook se l'era presa in particolare con i... Insultato da studenti, insegnante colto da malore a Modena - Emilia ... L'attesissimo album è arrivato proprio insieme alle più dure recensioni di sempre. Il maestro Uto Ughi ha definito la band «un insulto alla cultura e all'arte», mentre la rivista The Atlantic - attrib ...L'episodio in un Istituto tecnico industriale, dove il docente ha detto ai ragazzi di spegnere la sigaretta: i due hanno reagito con sfottò e aggressioni verbali. Ora rischiano la denuncia ...