Insegnante trovata morta in casa dal figlio | studenti e colleghi sotto choc

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Lutto per un istituto comprensivo in provincia di Lecce. Nelle scorse ore èla dirigente scolastica, Rossella Verrienti, 64 anni. L'articolo .

QUOTIDIANO NAZIONALE

All'epoca dichiaravano che era statauna prova contro di me. E non una qualsiasi, ma la ... l'del Malignani ( Andrea Agostinis , ndr.). I restanti nove sono per me ignoti. Solo a noi ...... spesso con disabilità, vengano privati dei loro docenti, perché non si è maiuna soluzione diversa che permetta i tirocini e contemporaneamente che l'- studente continui ad ... Valanga sul Nuvolau a Cortina, morta maestra di sci trovata sotto due metri di neve La 29enne, originaria della provincia di Bergamo, si è sentita male mentre si trovava nella sua abitazione a Villa Carcina, nel Bresciano, dove da viveva con il compagno Luca e la loro bimba di 11 mes ...Dopo il gesto lo studente avrebbe chiamato la polizia e si sarebbe consegnato alle autorità. La docente 55enne si trovava da sola in un'aula al momento dell'aggressione ...