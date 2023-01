Insegnante precario lavora un anno senza ricevere nello stipendio la Retribuzione professionale docente | fa ricorso al giudice di Terni che gli dà piena ragione | non ci sono supplenze di serie B

(Di venerdì 20 gennaio 2023) “L'art. 7 del CCNL 2001 introduce ladocenti con l'obiettivo di valorizzare la funzionee riconoscere il ruolo della funzionenel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere”. L'articolo .

Orizzonte Scuola

...universitari È inclusivo far perdere il lavoro a una docente donna con un contratto(d'... Inoltre non è corretto, anzi, è pericoloso imporre a une anche alla più ampia platea degli ...Chi è stato- spiega - anche solo per un solo anno, è bene che presenti ricorso al giudice ... quando è stata assegnata la carta del docente per la prima volta, ogniarriva a ... “Dateci la possibilità di confermare i precari che lavorano bene”. “Giuro di dire tutta la verità” sulla scuola, di Paolo Fasce. INTERVISTA Scuola, la decisione del Tribunale del lavoro di Bologna sulla carta annuale del docente. L’Anief: invitiamo tutti gli aventi diritto a percorrere la stessa strada ..."Obiettivo prioritario è stabilizzare il maggior numero possibile di docenti precari, e per centrarlo – spiega Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti – proponiamo di ...