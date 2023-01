Inps | sul sito il nuovo simulatore per calcolare rapidamente la pensione senza obbligo di registrazione

(Di venerdì 20 gennaio 2023)ha recentemente reso disponibile sul proprioweb una nuova versione del“Pensami –a misura”, che consente ai cittadini dile proprie prospettive pensionistichela necessita’ di effettuare alcuna. Il, che puo’ essere utilizzato inserendo pochi dati anagrafici e relativi alla contribuzione, spiega una nota, fornisce informazioni riguardanti le pensioni cui e’ possibile accedere sia nelle singole gestioni previdenziali, sia cumulando tutta la contribuzione, ma non gli importi delle prestazioni. La nuova versione di “Pensami” presenta un percorso semplificato per l’inserimento dei dati anagrafici e contributivi, la selezione di eventuali istituti aggiuntivi che potrebbero anticipare ...

Il Sole 24 ORE

... ma il chi paga non è in prima istanza l'. Pagano ovviamente i contribuenti. Tutti Tutt'altro ... al welfare previdenziale e non sia di fatto più facile, anzi garantito, a chi menteproprio ...... e cui vanno aggiunte 4 milioni 379mila 238 di pensioni assistenzialie 659mila 759 ... pur con i progressi sopra esposti, l'Italia si conferma tra le nazioni peggiori in Europafronte ... Pensioni, da quota 103 all’assegno unico: ecco le indicazioni Inps su come accedere Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Inps ha recentemente reso disponibile sul proprio sito web una nuova versione del simulatore 'Pensami Pensione a misura', che consente ai cittadini di calcolare le proprie.Itinerari Previdenziali, numeri e criticità del sistema pensionistico in Italia: pcoco invecchiamento attivo, troppa assistenza, perequazione penalizzante.