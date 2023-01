Infrastrutture | gara Eav da 2 | 5 mln per il servizio di monitoraggio della rete

(Di venerdì 20 gennaio 2023) È in pubblicazione un bando diper l’affidamento biennale deldi diagnostica mobile dell’infrastruttura ferroviaria delle linee EaV, per un importo complessivo di circa due milioni e cinquecentomila euro. A darne nota l’Ente autonomo Volturno. Ilconsiste nell’implementazione di un sistema disistematico dei parametri manutentivi dell’infrastruttura quali la geometria del binario e del profilorotaia, l’ispezione automatica dell’armamento e la misurageometria e dell’usuralinea di contatto. “Ciò consentirà ad EaV – si legge nella nota – di fotografare in modo oggettivo lo stato manutentivo di elementi infrastrutturali significativi permettendo di programmare in modo più puntuale gli interventi manutentivi, ...

