Infortunio per malattia | tutela assicurativa ed erogazione della prestazione

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La “” consiste in un processo morboso conseguente alla penetrazione nell’organismo umano di germi patogeni. La caratteristica principale di questo tipo di patologie è che, dal punto di vista assicurativo, esse vengono giuridicamente qualificate come infortuni sul lavoro in quanto la causa virulenta viene assimilata alla causa violenta. LaLa L'articolo .

BergamoNews.it

Ci sarà con la Juventus Durante la partita contro lo Spezia in Coppa Italia, il difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini è uscitovia di un brutto. Le sue attuali condizioni gli ...Leandro Paredes - Calciomercato.itVittoria di misurala compagine di Massimiliano Allegri (ieri ...il gol che mancava da oltre un anno e si è messo definitivamente alle spalle il grave... Altro infortunio per Zapata, Gasperini: “Problema muscolare, salta la Juve” Milano, 20 gen. (Adnkronos) - Un uomo di 64 anni è morto nell'azienda Metra in via degli Artigiani a Rodengo Saiano, comune in provincia di Brescia. L'infortunio sul lavoro è avvenuto intorno ...Nuova prestazione deludente di Leandro Paredes nel match della Juventus contro il Monza. Riscatto sempre più lontano per l'argentino ...