La Gazzetta dello Sport

Facciamo il punto sugli(infortunati e squalificati) delle 20 squadre diA. Atalanta Infortunati: Zappacosta; Zapata (dubbio) Squalficati: Koopmeiners (una giornata) Bologna ...... seconda del girone di ritorno, del campionato diB 2022 - 2023 ; calcio di inizio ... Presentazione del match QUI PALERMO " Tanti gli: Elia, Buttaro, Stulac, Gomes, Vido Corini ... Indisponibili Serie A: gli infortunati e gli squalificati per la 19ª giornata Un turno di stop per Koopmeiners, ancora out Immobile. In vista della partita contro l'Inter, l'Empoli perde Ismajli ...Il tecnico Marco Baroni ha convocato i seguenti calciatori per la gara Hellas Verona - Lecce, 19ª giornata di andata della Serie A TIM, ...