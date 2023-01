Incinta al GF Vip | la concorrente avvisa | “Ho un ritardo” E ammette | “Lo facciamo tutti i giorni”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Anche per lo spiato appartamento di Cinecittà ied i mesi passano alla velocità della luce. Contro ogni aspettativa, nonostante le loro continue deliranti discussioni, i Donnalisi resistono nel tempo e allo noia della routine del GF Vip 7. Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si divertono, anzi. Lei adesso ha un. La 24enne ha confessato ad Edoardo Donnamaria di avere unda diversie che sarebbe andata in confessionale a chiedere un test di gravidanza. Che l’idea di Sonia Bruganelli diventi realtà? L’anno scorso propose agli autori del GF Vip di seguire tutta una dolce attesa. Beh magari provvederà Antonella Fiordelisi. GF Vip, la confessione choc di Antonella Fiordelisi: “Ho un” “Ancora non mi vengono”, ha cominciato a spiegare Antonella ...

Today.it

La moglie di Marco Fantini , ormai madre di tre figli edel quarto, ha voluto un angolo ... Ma anche molti, tra cui il titolare di 'All'antico vinaio', Tommaso Mazzanti con la moglie, e ...Il "Grande Fratello" è stato una centrifuga di emozioni e mi ha regalato una famiglia". Si ... Intanto si prepara a diventare mamma, èdella sua primogenita Celine. Come è stato lavorare in ... Nina Zilli incinta: lo spoiler sulla gravidanza Al GF Vip, Antonella Fiordelisi fa delle dichiarazioni intime a Nikita Pelizon: ecco cosa ha rivelato su di sé ed Edoardo Donnamaria.Un concorrente del ‘ Fratello Vip’ ha rivelato che suo padre è stato in carcere più di 10 anni. E ha anche spiegato quale grave reato ha commesso per finire in un penitenziario così a… Leggi ...