Incidente sul lavoro | camionista di 64 anni muore schiacciato da una lastra di lamiera che stava scaricando

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Un autotrasportatore di 64è mortoda una pesantechedal suo camion. E' accaduto questa mattina all'interno dell'azienda Metra a Rodengo Saiano, in provincia ...

RomaToday

Si tratta del terzo mortolavoro in provincia di Brescia dall'inizio dell'anno. Nei giorni scorsi infatti erano deceduti un operaio di 28 anni schiacciato da un nastro trasportatore e un ...CATANZARO/stradale a Catanzaroponte Morandi con scontro tra un'auto e una moto all'altezza dell'uscita per un noto distributore automatico di carburante. Ferita una persona.posto i ... Incidente sul lavoro, operaio di 23 anni morto schiacciato da lastre di cemento Il fatto è avvenuto all'interno di una ditta di smaltimento rifiuti. 1' DI LETTURA Un operaio è morto questa mattina a Fonte Nuova, centro in provincia di Roma, dopo che il camion che… Leggi ...Doppio schianto stamattina tra l’uscita della superstrada Ancona Nord e il primo tratto autostradale: il bilancio è di due feriti trasportati all'ospedale regionale di Torrette ...