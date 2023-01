Incidente stradale mortale nel Salernitano | perde la vita operaio di Sanza

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutonel tardo pomeriggio di oggi lungo la Bussentina, strada a scorrimento veloce che collega il Vallo di Diano con il Golfo di Policastro, nel. Are launedile 60enne di(Sa) la cui auto si è scontrata frontalmente con un’altra vettura condotta da un uomo originario di Pisciotta rimasto ferito, ma che non versa in pericolo di. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri ed i sanitari del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

