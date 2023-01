Inchiesta plusvalenze | ecco i dirigenti Juve che rischiano l' inibizione

Sky Sport

Continua Come nasce il casoIl profilo penale: l'Prisma Perquisizioni agli uffici e giocatori in Procura La chiusura dell'sportiva: i deferimenti Il giudizio sportivo: ...Chi sono i dirigenti della Juve che all'epoca dei fatti hanno avuto un ruolo strategico (o di responsabilità) nelle operazioni contestate nel casoIl Procuratore federale Giuseppe Chiné ha chiesto inibizioni temporanee per Fabio Paratici, Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Maurizio Arrivane e Federico Cherubini. Andrea ... Juventus, plusvalenze e manovre stipendi: tutte le tappe della vicenda Il procuratore Chiné nell'udienza sull'istanza di riapertura del filone plusvalenze, oltre a una sanzione di 9 punti di penalizzazione al club sul campionato in… Leggi ...ROMA (ITALPRESS) – La Procura della Federcalcio ha chiesto 9 punti di penalizzazione per la Juventus. Questo quanto emerge dall’udienza, in corso alla Corte d’Appello della Figc, nella quale si sta di ...