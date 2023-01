In Veneto un algoritmo al posto dei medici

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Siamo all’assurdo. In un periodo di enorme criticità in campo sanitario, una novità a dir poco grottesca arriva dal. Nella regione guidata da Luca Zaia, infatti, sarà una decidere se la priorità segnata dal medico sull’impegnativa risulti o meno appropriata. Inevitabilmente però è scoppiata la polemica perché inon ci stanno, essendosi visti “sostituiti” da uno strumento artificiale e meccanizzato. Insarà una decidere se la priorità indicata daisulle impegnative risulti o meno appropriata “La priorità espressa sulle richieste di indagini fa parte dell’atto medico in sé e non può essere guidata e compressa in un, perché esprime la valutazione del professionista, basata su criteri clinici, sulla necessità ...

Cyber Security 360

Ora con la DGR 1562 del 6.12.22 la Regioneha istituito dal 1.01.2023 i RAO (Raggruppamenti di Attesa Omogenei), che costituiscono griglie di scelta preordinate per le tempistiche dello ......i rilievi che il Garante nazionale per la protezione dei dati personali ha mosso nei confronti della Regionea riguardo dell'utilizzo dei Raggruppamenti di Attesa Omogenei (un) che ... Regione Veneto, il Garante vuol vederci chiaro sull’algoritmo per la ... Si chiama Chat Gpt ed è progettata per simulare conversazioni tra essersi umani. Grazie ai dati in rete riesce a scrivere temi, poesie, romanzi e anche brani ...Il Garante privacy ha avviato un’istruttoria sull’uso dell’algoritmo RAO per la gestione delle liste di attesa negli ambulatori e il cui obiettivo è quello di differenziare i tempi di attesa in base a ...