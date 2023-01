In manette l' autista di Messina Denaro | Conosce la rete del boss

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il Gip di Palermo Fabio Pilato ha emesso un'ordinanza cautelare per l'dell'ultimo padrino. L'uomo sarebbe in grado di fuggire e usare ladi protezione che fino a lunedì ha protetto il

ilGiornale.it

"È' finita", sarebbe questa la frase pronunciata dal boss Messina Denaro al suoGiovanni Luppino quando ha capito che di lì' a poco sarebbe finito in. Lo ha detto lo stesso Luppino al gip sostenendo di essersi reso conto della vera identità del boss, presentatogli ...... l'agricoltore di olive che ha fatto l'al boss Matteo Messina Denaro e che è stato ...frase pronunciata dal padrino a Giovanni Luppino quando ha capito che di lì a poco sarebbe finito inIl Gip di Palermo Fabio Pilato ha emesso un'ordinanza cautelare per l'autista dell'ultimo padrino. L'uomo sarebbe in grado di fuggire e usare la rete di protezione che fino a lunedì ha protetto il bos ..."È' finita", sarebbe questa la frase pronunciata dal boss Messina Denaro al suo autista Giovanni Luppino quando ha capito che di lì' a poco sarebbe finito in manette. (ANSA) ...