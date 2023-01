In Italia l’uso quotidiano delle criptovalute va verso il flop

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – Roma, 20/01/2023 – Correva l’anno 2009 quando un certo Satoshi Nakamoto, pseudonimo utilizzato da uno o più misteriosi hacker, inventò il Bitcoin ovvero una moneta virtuale che si basa su due principi fondamentali: un network di pc che la distribuiscono in modalità peer-to-peer, edella crittografia per rendere estremamente sicure le transazioni eseguite. Questo perché il Bitcoin, in quanto criptovaluta costituita da codici, non ha dietro di sé una Banca che la distribuisce, ma viene ugualmente utilizzata per scambiare denaro reale. In Bitcoin, infatti, possono essere svolte diverse operazioni e portati a termine differenti tipi di acquisti: l’unica cosa che occorre fare per poter pagare in Bitcoin è aprire un portafoglio, chiamato wallet, o un conto virtuale e collegarsi ai siti che offrono questa criptovaluta in cambio di denaro. Sono molte, ...