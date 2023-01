In Iran la criminalità è solo un ricordo grazie a questa AI | non c’è più via di scampo

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Una legge molto severa sta prendendo piede in, e non sarà da sola. In che modo verrà aiutata dalle tecnologie artificiali esattamente? Le normative di legge delle nazioni devono essere rispettate sempre e comunque, al di là del fatto che qualcuno di noi le apprezzi o meno. Chiaramente sono state fatte per permettere ai governi di tutto il mondo di avere un controllo generale del Paese stesso in cui vengono applicate, impedendo ad eventuali trasgressori di compiere delle azioni non permesse dalla legge. Potrebbe portare più problemi del previsto – Computermagazine.itQuesto concetto vale anche per le proteste in, luogo in cui il popolo chiede libertà e democrazia contro la rigida teocrazia guidata da Ali Khamenei. La nazione in questione, già martoriata dalle sanzioni USA e dalla pandemia di Covid-19, sta attraversando ora un ...