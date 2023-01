In fin di vita dopo la caduta dalla finestra | Lorena apre gli occhi | “Dov’è mamma?”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl ‘miracolo’ è avvenuto oggi all’Ospedale del Mare doveè ricoverata dallo scorso venerdì. La giovane, in fin difino a due giorni fa, ha riaperto glie si è svegliata. Le prime parole sono state dedicate a un genitore: “?”.di un terzo piano di un palazzo sito a San Giorgio a Cremano. Le sue condizioni sono state gravissime. Sui social sono stati tantissimi gli appelli affinché tutti pregassero per lei. Ma ieri è emersa una nuova ipotesi. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, che hanno sottoposto a sequestro alcuni cellulari, potrebbe essere chenon sia rimasta vittima di un incidente. La giovane che per lavoro fa ...

ilGiornale.it

Trovare un’interprete in grado di restituire il fascino e il talento di Amy Winehouse sullo schermo non è stato facile per la produzione di Back to Black, il film che si propone di ripercorrere la ...Fanpage.it ha raggiunto Michele Gentiloni Silveri, avvocato che rappresenta il figlio di Gina Lollobrigida e l’ex marito Javier Rigau, e Antonio ...