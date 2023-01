In Estonia arriva l’anno dedicato alla tradizione della sauna

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Se capitate ine chiedete ad un estone quali sono le esperienze che assolutamente bisogna fare in questo paese, sicuramente lasarebbe una delle prime tre risposte. La culturaè parte integrantevita estone da oltre centinaia di anni. Inserite nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell’UNESCO, le saune estoni sono unaunica e antica. Per secoli laè stata un luogo di purificazione fisica e spirituale, per mettersi a nudo in tutti i sensi e per entrare nel cuore dell’umanità. Gli antenatinostra regione usavano laper curarsi, essa era conosciuta come la farmacia o la cura dei poveri, ma era anche l’ospedale dove i guaritori popolari esercitavano la loro arte. ...