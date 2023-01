Il Post

Avrai un viaggio indimenticabile se prevedi di visitare ed esplorare i misteri e le bellezze nascoste nell'antico. Troverai un modo per fare una delle cose più incredibili in Egitto e ...... complice anche l'invasione russa dell'Ucraina, che ha riportato sull'globale lo spettro ...Simone Valesini Perché accumuliamo libri senza leggerli La risposta definitiva arriva dal... In economia il Giappone sta facendo le cose al contrario I Paesi delle isole del Pacifico contro la decisione del Giappone di sversare entro l'estate le acque della centrale nucleare di Fukushima nell'Oceano.Crescono per la prima volta in 13 anni i suicidi in Giappone, con un aumento dei casi che riguarda gli uomini alle prese con difficoltà economiche e i problemi di salute; problemi esacerbati dalla dif ...