Impresa Schieder | è secondo nella discesa di Kitzbuehel

(Di venerdì 20 gennaio 2023)(AUSTRIA) (ITALPRESS) – Vincent Kriechmayr torna a vincere dopo due anni sulla Streif ma l'di giornata la firma un azzurro, Florian, per la prima volta sul podio in Coppa del Mondo. Nel tempio diil 27enne altoatesino, prima di rompersi il crociato al Mondiale di Cortina 2021, era già stato quattordicesimo ma stavolta si è superato, offrendo una prestazione meravigliosa ed emozionante. Il carabiniere di Castelrotto, partito col numero 43, ha sfruttato al meglio le condizioni della pista, partendo quando la stradina dopo la Steilhang si era leggermente velocizzata. Per l'azzurro è stato determinante il tratto sino al Larchenschuss, e poi di nuovo nello schuss finale dopo l'Hausbergkante. Sono stati solamente 23 i centesimi a dividerlo da Kriechmayr, alla terza vittoria in stagione ...

Florian Schieder secondo nella Discesa di Kitzbühel. Dominik Paris in top - 5 Florian Schieder compie un'impresa: il 27enne italiano partito con il pettorale numero 43 si è classificato secondo nella Discesa Libera di Kitzbuehel, la più bella e affascinante del mondo. L'austriaco Vincent Kriechmayr ha vinto la discesa libera di Kitzbuehel, ma la grande impresa parla azzurro. Dietro a Kriechmayr si piazza infatti Florian Schieder, classe 1995 di Castelrotto, che chiude a 23 centesimi dal vincitore. Per Schieder, partito col pettorale numero 43, si tratta del primo podio in Coppa del Mondo. Al parterre, tra migliaia di tifosi (solo per domani sono stati staccati 40mila biglietti, che non tengono conto delle persone a bordo pista) si stava già facendo festa, nonostante la gara fosse ancora in corso.