(Di venerdì 20 gennaio 2023)(AUSTRIA) (ITALPRESS) – Vincent Kriechmayr torna a vincere dopo due anni sulla Streif ma l’di giornata la firma un azzurro, Florian, per la prima volta sul podio in Coppa del Mondo. Nel tempio diil 27enne altoatesino, prima di rompersi il crociato al Mondiale di Cortina 2021, era già stato quattordicesimo ma stavolta si è superato, offrendo una prestazione meravigliosa ed emozionante. Il carabiniere di Castelrotto, partito col numero 43, ha sfruttato al meglio le condizioni della pista, partendo quando la stradina dopo la Steilhang si era leggermente velocizzata. Per l’azzurro è stato determinante il tratto sino al Larchenschuss, e poi di nuovo nello schuss finale dopo l’Hausbergkante. Sono stati solamente 23 i centesimi a dividerlo da Kriechmayr, alla terza vittoria in stagione ...

La Provincia di Cremona e Crema

Come riporta Sportmediaset, per gli uomini,di Floriannella discesa di Kitzbühel valevole sempre per la Coppa del Mondo maschile di sci: l'azzurro è secondo dietro il padrone di ...Il risultato di Kitzbühel perè arrivato sì in modo sorprendente (ottenere un podio sulla Streif è sempre un', a maggior ragione lo è farlo partendo col pettorale 43 e contro ogni ... Impresa Schieder, è secondo nella discesa di Kitzbuehel Da anni si attendevano dei nomi nuovi che potessero raccogliere l’eredità di Dominik Paris nel settore veloce dello sci alpino. Le alternative al fuoriclasse altoatesino sono arrivate, sebbene non si ...Pazzesco, leggendario. Si sprecano gli aggettivi per l'impresa di Florian Schieder, secondo nella discesa maschile di Coppa del mondo nel tempio di Kitzbühel.