Imprenditoria in lutto | morta Daniela Gavio | figlia di Marcellino

(Di venerdì 20 gennaio 2023) E’ mancata nella notte, a 64 anni,, manager molto nota nel Tortonese (Alessandria) eprimogenita di, fondatore con il fratello Pietro dell’omonimo Gruppole. Laureata in Medicina con una specializzazione in Chirurgia, aveva lavorato nelle aziende di famiglia, ricoprendo incarichi in diverse società. Attualmente era vicepresidente di Astm (concessioni autostradali, grandi opere infrastrutturali) e Sias1958 e nei cda di Appia, Pca, Salt e della Argo Finanziaria. Dal 2020 faceva parte dell’Assemblea del Comitato Tortona per l’Ospedale, costituito durante la pandemia Covid per raccogliere fondi e finanziare l’attività del presidio anche dopo l’emergenza pandemica. Il ‘Santi Antonio e Margherita’ è stato tra i primi Covid Hospital in Piemonte nel marzo 2020. ...