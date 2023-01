Pianeta Milan

L'ex calciatore e giornalista Stefanoha commentato su Tmw Radio la vittoria del Napoli sulla Juventus per 5 - 1: 'Ci sono ... così come per Inter e, dipende ormai solamente dal Napoli.Le trattative per il rinnovo con l' Inter diSkriniar si fanno sempre più infuocate, e a ridosso della ripartenza del campionato e della ... l'ex calciatore ed oggi giornalista Stefano... Impallomeni: “Milan-Lazio partita da cerchio rosso, da dentro o fuori” Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Maracanà", trasmissione in onda su Tuttomercatoweb Radio. Quali le partite da tenere sott'occhio nel weekend"Lazio-Milan da c ...A TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni, il quale sulla prossima giornata di Serie A ha dichiarato: Quali le partite da ...