Impact 19 01 2023 Pit Fight Match

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, benvenuti in questa nuova puntata di. Settimana scorsa, venerdì 13, si è svolto Hard to Kill. Josh Alexander è riuscito a mantenere la sua cintura, sconfiggendo Bully Ray, mentre Jordynne Grace non ce l’ha fatta, uscita sconfitta nello scontro con Mickie James. Scopriamo insieme quale saranno quindi le prospettive future. PROMO: Mickie James sale sul ring per parlare al pubblico da campionessa, ma arriva Bully Ray ad interromperla subito. Le chiede di andarsene via dal ring, che lei non era nel main event, ma lui era il main event. Entra anche Tasha Steelz che vuole la cintura e Savannah Evans colpisce l’Hardcore Country. Arrivano a supporto Jordynne Grace e Frankie Kazarian che cacciano via gli heel. Colpo di scena però arriva Santino Marella, in qualità di Director of Authority. Dice che bisogna fare un ...

