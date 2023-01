Motosprint.it

Partiamo dai dati pressoché certi: il circuito "Enzo e Dino Ferrari" divuole tornare ad ospitare la Superbike, e le trattative sono in atto oramai da tempo, tanto che secondo alcune fonti manchererebbe solo l'ufficialità circa la presenza dell'autodromo romagnolo ...... degli appuntamenti italiani di(21 maggio) e di Monza (3 settembre) assieme a quello di Montecarlo (28 maggio) fino all'anno 2025 . Il calendario completo inizialmente previsto Quail ... Imola sotto la lente della Corte dei Conti, un problema in più per la SBK Il tracciato romagnolo è in pole per tornare in calendario ma l'ufficialità latita, ed i conti potrebbero non tornare ...Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe B 180 Automatic Sport Plus usata del 2019 a Imola, Bologna nella sezione Auto usate di Automoto.it ...