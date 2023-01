Ilva ha l' area a caldo più pulita d' Europa dice l' ad Ma Emiliano la vuole chiudere

Agenzia ANSA

... Urso: 'Avviamo percorso di reindustrializzazione' Il tavolo di oggi sulla situazione dell'ex'...non solo 'la finalità di siglare poi un accordo di programma per la reindustrializzazione dell'......in merito alla questione ex -che è stata sempre da noi auspicata. Il tavolo di oggi con il Ministro Urso segna un passo avanti nella direzione della reindustrializzazione green dell'di ... Ex Ilva: Morselli, a Taranto area a caldo più pulita d'Europa Tavolo Ilva al Ministero dell'industria e del Made in Italy. Sindacati contrari all'accordo di programma Tavolo importante al Ministero dell’Industria e del made in Italy sul dossier Ilva. Il primo in ...Per il ministro Adolfo Urso il tavolo sull’ex Ilva convocato al ministero delle Imprese e del made in Italy, a Roma con la partecipazione di Invitalia, Arcelor Mittal, presidenti di Regione, sindaci d ...