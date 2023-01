Ilary Blasi | la prima foto sexy con Bastian fa impazzire i fan | ecco la conferma

Corriere dello Sport

PARIGI (Francia) - Dopo qualche giorno di assenza dai social,"torna in scena". E lo fa in grande stile. La show girl, ormai ex moglie di Francesco Totti , riappare da Parigi, lasciando qualche ora di suspense, essendosi ritratta in selfie "...Altra vacanza perche è partita col suo nuovo compagno Bastian. La meta scelta potrebbe ufficializzare l'amore... In attesa di ripartire con gli impegni di lavoro - il prossimo dovrebbe essere L'Isola dei ... Chanel Totti svela: "Tifo Roma, invece mia mamma Ilary…”. Poi la battuta su Nedved Ilary Blasi e Bastian fanno outing, finalmente. La foto su Instagram, pubblicata dall'ex moglie di Totti conferma tutto: una mano che si poggia sulle sue gambe et voilà. Per la ...Weekend romantico nella capitale francese per l'ormai ex moglie di Francesco Totti, che dopo qualche ora di supense con selfie che la ritraevano da sola, debutta taggando il nuovo compagno ...