Il topo talpa nudo è “l’animale delle meraviglie” | ecco perché

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 gennaio 2023) È piuttosto piccolo (8-10 centimetri). È un mammifero ma è a sangue freddo. Com’è chiaro dal nome, è glabro, somiglia a unma anche a unaed è quasi completamente cieco. Uno si potrebbe chiedere ‘qual è la giornata tipo di un?’ (oppure no, ma siamo qui per diverlo). Vive dentro caverne o meglio, tunnel.lo abbiamo definito “?”. Ebbene, per dirne una ilpuò stare fino a 30 minuti in assenza di ossigeno senza ripostare danni cerebrali. L’Università di Cambridge ha studiato le caratteristiche di questo mammifero originario del Kenya e del Corno d’Africa: possiede la “senescenza cellulare”, una sorta di agente che ...