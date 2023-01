Il tennis va fuori orario | Murray | «Avessi un figlio raccattapalle che torna alle 5 mi arrabbierei»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il “vecchio” Andyha battuto Thanasi Kokkinakis che erano già le 4 del mattino a Melbourne. Cinque set, cinque ore e 45 minuti in campo dopo averne accumulate altre 5 la notte prima contro Berrettini.sarà andato a dormire – tra doccia, conferenza stampa, massaggi e adrenalina, quando i colleghi si avviavano giàprime ore di riscaldamento. E questa cosa – l’assurdità delad oltranza – non gli va più giù. In campo si è lamentato apertamente con l’arbitro: “é irrispettoso chetre del mattino non mi lascino nemmeno andare al bagno”. E poi dopo in conferenza ha definito lo spettacolo “un po’ una farsa”, che non va bene per giocatori, tifosi e dirigenti: “Non so per chi sia vantaggioso”. “Un match epico finisce in una specie di farsa. Da genitore mi ...