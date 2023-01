‘Il Salotto a Teatro’ | Stefano Accorsi incontra il pubblico nel foyer del Comunale

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ila Teatro”, il ciclo di incontri tra i protagonisti della scena e il, torna sabato 21 gennaio alle ore17 neldel TeatroCostantino Parravano. Ospite del primo appuntamento del 2023 sarà. Con lui, anche l’intera compagnia dello spettacolo «Azul. Gioia, Furia, Fede y Eterno Amor», scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca in scena al Teatrofino a domenica 22 gennaio. L’evento, aperto al, è curato dalla giornalista Maria Beatrice Crisci. “Ila Teatro”, incontri tra i protagonisti della scena e il, nasce con lo scopo di contribuire a superare la barriera tra palcoscenico e platea, mettendo in diretto rapporto ...

TennisItaliano.it

E lo ha fatto neldi . nella puntata del talk di che andrà in onda domani, dalle 16 in poi su Canale 5.cerchio si sarebbe chiuso e una volta per tutte avrebbe messo a tacere i ...La bagarre tra le due donne scoppiata neldel programma tv di Alberto Matano La Vita in Diretta parlando del caso Lollobrigida. Mara Venier ha rimproverato la contessa Marisela Federici definendola ... PSICOTENNIS: La zona di comfort… Ma non è il salotto