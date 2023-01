Il ricordo oggi di Lisa Foa e il suo pensiero così attuale sul pericolo del nazionalismo

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Odessa, dal nostro inviato.un incontro ricordaGiua Foa, nel giorno centenario della sua nascita. A Roma, dopo Torino la città più importante della vita di(Fondazioni Modigliani e Matteotti, via dell’Arco del Monte 99). Si parlerà del “contesto famigliare”, con Alberto Aghemo e Cesare Panizza, dell’impegno politico, con Barbara Berruti e Fabio Levi, del centro e dell’est europei, con Lucyna Gebert, Wlodek Goldkorn e Andrea Graziosi, e del resto. Verrà presentata una raccolta di scritti diper la rivista Una Città, curata da Bettina Foa col titolo “Momenti magici” – chissà se, che era molto ironica e sobriamente romantica, traesse l’espressione dalla canzone di Perry Como: “Magic moments, when two hearts are carin’... memories we’ve been sharing”. Il nuovo libro affianca il ...