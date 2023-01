Il regolamento Agcom «è una modalità errata con cui l’Italia ha recepito la direttiva sul copyright»

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Da tempo oggetto di domande aperte rispetto al suo reale atterraggio, ilè stato approvato definitivamente nelle ultime ore. Non abbiamo ancora a disposizione il testo integrale, ma ci sono sicuramente degli elementi in più che si possono evincere sulla base delle comunicazioni effettuate dall’Autorità. Partendo da queste informazioni in più, Giornalettismo ha provato a consultare uno dei punti di vista più originali sulla questione, quello di Marco Scialdone, docente dell’Università Europea di Roma e legale di Euroconsumers. Il presupposto di partenza è che, nel modo in cui è stato pensato, ildell’non sembra andare nella direzione intrapresa da altri Paesi europei. E che, ancora una volta,rischia di rappresentare un unicum. Con tutte le conseguenze del ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Leggi ancheapprovasu equo compenso per pubblicazioni online. Fieg: bene per l'informazione Ilpermetterà agli editori e ai giornalisti di chiedere alle piattaforme ...Ilsull'equo compenso per gli editori e i giornalisti è stato recentemente approvato dall'Autorità per le Comunicazioni () in Italia. Questo permetterà agli editori e ai giornalisti di ... Web news online, arriva il regolamento Agcom su equo compenso per gli editori Marco Scialdone, docente dell'Università europea di Roma e legale di Euroconsumers, ha parlato con Giornalettismo delle novità che apporterà il regolamento dell'Agcom al mondo dell'editoria ...L'Autorità per le Comunicazioni (AgCom) lo ha approvato; il regolamento permetterà agli editori e ai giornalisti di chiedere alle piattaforme digitali i compensi per i contenuti giornalistici utilizza ...