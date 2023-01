«Il regolamento AgCom è un patto per arrivare a un’informazione di qualità» | l’intervista ad Andrea Santagata

(Di venerdì 20 gennaio 2023) In attesa del documento ufficiale, con le linee guida, è ufficiale il via libera dell’alsull’equo compenso online. Anzi, per utilizzare una formula più corretta, sull’equa distribuzione «del valore generato dallo sfruttamento sulla rete di una “pubblicazione di carattere giornalistico” tra gli editori (titolari dei diritti) e le piattaforme che veicolano questi contenuti online». Si tratta, di fatto, del recepimento della direttiva UE sul Copyright, già arrivata in Italia con il decreto legislativo 177 del 2031. Ieri l’Autorità Garante per le Comunicazioni ha ufficializzato la sua posizione, ma sono ancora tanti gli interrogativi sul tema. LEGGI ANCHE > Cosa ha decisosull’equo compenso degli editori Al netto degli aspetti tecnici legati alle cifre massime e i criteri su cui si snoderanno le trattative tra ...

