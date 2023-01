“Il quadro di Messina Denaro in una mia mostra? Vi spiego la verità”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Vittorio Sgarbi, come sempre, senza peli sulla lingua. A margine de La Ripartenza 2023 dagli IBM Studios di Milano, intervista in esclusiva per nicolaporro.it ha per Matteo, per i progetti “senza coscienza” sull’eolico e il solare, e ne ha per quel ritratto del boss di Cosa Nostra ritrovato a casa della madre e che nel 2009 venne esposto in unaorganizzata a Salemi proprio dal critico d’arte, oggi sottosegretario alla Cultura nel governo Meloni. Vittorio, ilappartiene alla mano di Flavia Mantovan,unin veste diabolica. Era davvero finito in una tua? “Sì, quelera stato esposto in una mia. È undel museo della mafia fatto ...