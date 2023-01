Il punto del Presidente biancazzurro Joe Tacopina

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 gennaio, ilJoeha incontrato i giornalisti presso la sala stampa del Centro Sportivo “G.B. Fabbri” rendendosi disponibile a rispondere alle loro domande. Un bilancio dopo il primo anno e mezzo in– “Sono dell’idea che abbiamo già superato tanti traguardi nella crescita e nella ristrutturazione della società ed a questo proposito presenteremo nelle prossime settimane anche il nuovo Chief Revenue Officer. La situazione ereditata al mio arrivo non era affatto facile ed abbiamo dovuto investire qualcosa in più di quello che pensavo: abbiamo ricevuto in dote contratti sportivi pesanti ed abbiamo fatto nuovi investimenti extra-campo notevoli, come l’acquisizione del campo sportivo di Malborghetto e l’acquisizione di Casa SPAL. Certo, il cambio ...

SPAL

