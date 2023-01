Il programma del settore giovanile femminile

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Per l’Under 17 e l’Under 15 sarà doppia sfida con il Pisa nella prossima giornata di campionato. Questo ildelle gare delle formazioni del: UNDER 17 – All. Parrini CAMPIONATO DOM 22/01 ORE 10:00 PISA-EMPOLI / CS G. SCIREA UNDER 15 – All. Caucci CAMPIONATO SAB 21/01 ORE 15:30 EMPOLI-PISA / CS CORTENUOVA Fonte articolo e foto: www.empolifc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

La Gazzetta dello Sport

