Il principe William vanta le doti culinarie di Kate Middleton

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ilha rivelato di più sulledi sua moglie,. Quando ildi Galles ha fatto visita all’ente di beneficenza Together as One, durante la visita, ha sfoggiato un grembiule blu per partecipare a una lezione di cucina. Si trattava di un programma che insegna ai giovani come cucinare cibi nutrienti affrontando le sfide poste dall’aumento del costo della vita. Come ha riportato il Daily Mail, il futuro re ha mostrato molto interesse nel dialogare con lo chef Kevin Muhammad, che ha incontrato durante la preparazione di un piatto di pollo teriyaki. Mostrandosi di buon umore, infatti, ha dichiarato: “Che ore sono? 10 o 11 del mattino? Mi sta facendo brontolare lo stomaco“. AnsaRimanendo in tema di cucina, però, ...