Il prezzo dei concerti in un’industria musicale che trasforma gli artisti in creator

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Se in questi giorni vi siete chiesti perché tutti parlassero di Madonna, avrete anche capito che intorno a Lady Ciccone in questi giorni c’è un po’ di polemichetta tutta italiana legata aldei biglietti per la sua data milanese. Per farla brevissima, se i vostri feed sono meno tossici di quelli di chi scrive: Madonna sta per fare un tour celebrativo della sua carriera, tra le date c’è anche Milano, al Forum di Assago (per due sere), con un range di prezzi di biglietto che va da 345€ per un posto numerato fino a 46€ per un posto dietro il palco, con tanto di dicitura “visuale ridotta”, solo perché faceva strano parlare di acustica in un concerto. Ora, i prezzi sono folli, quella che circonda questo concerto e questi prezzi pare senz’ombra di dubbio una deriva, piuttosto che un increscioso incidente, ma al di là del caso specifico di Madonna, la cui musica è ascesa ...