Il più grande rimpianto di Agnelli alla Juventus | un addio amaro

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Si è ufficialmente chiusa l’era; un periodo decisamente importante dove, però, resta un grandissimo. Il terremoto che ha colpito la, con le dimissioni dell’intero CDA, ha caratterizzato senza dubbio la stagione dei bianconeri. Oltre al campo, infatti, bisognava pensare ad un’altra “partita” che può dire molto del futuro del club. La speranza dei tifosi è che questo nuovo ciclo possa portare i bianconeri ad aprire un nuovo ciclo. LaPresseLa, dunque, saluta definitivamente l’erapronta ad abbracciare un futuro che deve essere roseo considerando le ambizioni, sempre importanti, dei bianconeri. Oltre all’ormai ex presidente, ha salutato anche Nedved; la fine, come abbiamo detto, di una vera e propria ...

AGI - Agenzia Italia

... in pocodi un girone gli Euganei hanno già visto un esonero in panchina , la Coppa Italia di Serie C - iltrionfo della scorsa annata - sfumata e, addirittura, una posizione in classifica ...E al Teatrodi Brescia è arrivato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; ... che è moltoche buona educazione, è la cultura della cura'. In contemporanea il collegamento ... Il grande esodo per il capodanno lunare. Più di due miliardi di viaggi ...