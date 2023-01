leggo.it

... la felpa Signature Dyed , la T - shirt con logo del marchio e i pantaloncini unisex, da. ... I calzini Slouchy Socks in Washed Ink, inchiostro, presentano il logo Pleasing in filo tinto. ......si può più farne a meno (e non a ogni pipì) e di non mettere troppo spesso in lavatrice il... non). Infatti, la tendenza a lavarsi di meno per salvaguardare l'ambiente è sempre più ... Il pigiama Va lavato ogni giorno. Il dibattito che infiamma TikTok: «Io lo indosso una settimana di fila...»