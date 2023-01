Il passo falso dell’autista di Messina Denaro | così aveva reso invisibili i suoi due cellulari

Leggi su open.online

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Dietro la convalida dell’arresto per Giovanni Salvatore Luppino c’è, tra i tanti, un dettaglio che farebbe vacillare la sua difesa e porta aidue. L’imprenditore agricolo è stato fermato lo scorso lunedì subito dopo il blitz che ha messo fine alla latitanza di 30 anni di Matteo. Per il boss mafioso Luppino ha fatto da autista da Campobello di Mazara alla clinica La Maddalena. Secondo lui solo per quella volta, mosso da «umanità» nei confronti di quello pensava fosse un cognato di un amico, Andrea Bonafede, dal qualeha pl’identità. Il geometra Bonafede si sarebbe presentato all’improvviso per chiedergli di accompagnare tale “Stefano” in ospedale. Una versione poco creduta dagli inquirenti,come ...