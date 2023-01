Il paradiso delle signore anticipazioni 23 Gennaio 2023

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tra Maria e Vito le cose vanno a gonfie vele e nonostante i due non si siano scambiati ancora un bacio – l’ultima volta sono stati interrotti da Francesco – la Puglisi è molto felice e sembra essere innamorata. Diverso stato d’animo invece per Clara. La ragazza ha deciso di ritirarsi dalla gara ciclistica, stanca dei problemi L'articolo proviene da MediaTurkey.

Silenzi e amori in bilico nelle nuove puntate IlSignore in onda dal 30 gennaio al 3 febbraio su Rai 1. Il ritorno improvviso di Marco porterà molti stravolgimenti nelle trame della soap, coinvolgendo sia Tancredi che Gemma. A Il paradiso delle signore, non è più un mistero ormai che Vito (Elia Tedesco) è il promesso sposo di Maria (Chiara Russo) e che c'è un accordo tra il ...Nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore, il giovane Rizzo dovrà dire la verità sul reale motivo per cui è a Milano, ancora sconosciuto ...