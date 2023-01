Il miracolo della Dc che Meloni non può dimenticare Scrive Sisci

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il 1968 fu una data spartiacque, dopo l’invasione sovieticaCecoslovacchia, il Partito comunista Italiano (Pci) fino ad allora lealmente filo russo, si spacca. Una parte diventa critica dell’Urss e criticamente filo americana. Le proteste studentesche di sinistra e libertarie approfondiscono poi la frattura, permettendo a un ambito di sinistra di sentirsi a cavallo di due mondi, né con gli Usa né contro gli Usa, comunista ma critici dell’Urss. Dopo i fatti di Tiananmen in Cina, il crollo del muro di Berlino nell’89 si arriva nel 1992 alla fine dell’impero sovietico e anche la fine del Pci ma senza ragionamento critico. Personalmente, nella primavera del 1989 da Pechino, seguendo la protesta studentesca per il Manifesto e poi le evoluzioni in Europa dissi ai grandissimi Rossana Rossanda e Valentino Parlato: “È l’occasione vostra. Rivendicate che avete ragione, che ...

